Anziana in difficoltà vaga per le vie di Caltagirone, soccorsa dalla polizia

La signora, accompagnata presso gli uffici del commissariato e poi affidata alla figlia, è rientrata serena nella sua quotidianità

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone hanno rintracciato, in zona San Mauro, un’anziana signora che vagava smarrita per le vie cittadine.

L’intervento della polizia

Dopo averla avvicinata, gli operatori le hanno chiesto se avesse bisogno di aiuto e come mai si trovasse lì. Apparentemente disorientata, non è riuscita, però, a fornire una risposta chiara agli agenti, mostrando subito difficoltà ed evidenziando un palese vuoto di memoria. La donna, infatti, era già stata notata già nella mattinata mentre percorreva alcune vie della periferia.

La segnalazione di un cittadino

Nel tardo pomeriggio, grazie alla segnalazione di un cittadino alla sala operativa del commissariato, una pattuglia è riuscita a localizzare l’anziana a diversi chilometri di distanza dal centro cittadino. L’attenzione dei poliziotti si è subito trasformata in un’operazione di soccorso e assistenza. La signora è stata accompagnata presso gli uffici del commissariato, dove gli agenti hanno dimostrato non solo professionalità ma anche una sincera preoccupazione per il benessere della donna. Attraverso i social network, è stata lanciata una campagna di diffusione per cercare i familiari dell’anziana, con l’augurio di riunirla quanto prima con i suoi cari.

La foto con gli agenti

La storia, tuttavia, ha preso una piega ancora più emozionante quando la signora ha espresso il desiderio di immortalare il momento con una foto accanto ai due poliziotti che l’avevano rassicurata. Un gesto spontaneo che ha evidenziato il legame umano e la vicinanza instaurati tra la poliziae la comunità. La signora, ora al sicuro con la figlia, è rientrata serena nella sua quotidianità.