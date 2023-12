Operata per frattura femore a 100 anni: anziana torna a camminare dopo poche ore

Grazie alla sua forte fibra la centenaria trascorrerà a casa le festività natalizie

Era arrivata al pronto soccorso dell’Ospedale CTO di Napoli con una frattura al femore. Operata presso la UOC di Ortopedia e traumatologia, una donna della veneranda età di 100 anni sorprende per primi i medici e a seguire parenti e conoscenti. Nonostante l’intervento chirurgico particolarmente delicato, a maggior ragione per via dell’età, l’anziana signora, che doppierà il secolo tra pochi giorni, si è rimessa in piedi con la ferma volontà di festeggiare a casa con i propri cari Santo Natale e compleanno.

Come una giovincella

La donna, che aveva subito la frattura del femore causa caduta in casa, vista la delicatezza propria del fisico di una centenaria avrebbe potuto anche rischiare la vita. Al Pronto soccorso, effettuati tutti gli esami diagnostici ecco il temuto responso: frattura del collo del femore. E’ stato grazie alla grande esperienza dell’equipe della sala operatoria e del personale dell’ospedale CTO che la frattura è stata riparata, salvando l’articolazione dell’arto con un chiodo endomidollare gamma senza ricorrere a una protesi d’anca. Dopodichè, neanche tanta fisioterapia e via in piedi sulle proprie gambe neanche fosse una giovincella. Chapeau.