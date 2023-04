Anziana vaga per la città in stato confusionale, soccorsa dai carabinieri

L'anziana si era smarrita per le strade di Piazza Armerina, ma è stata provvidenzialmente soccorsa da una militare.

I militari della Stazione di Piazza Armerina hanno prestato soccorso ad un’anziana donna che, nei giorni scorsi, si trovava a vagare per le vie del centro cittadino in stato confusionale.

La donna disorientata, stava camminando lungo una via centrale della città dei mosaici e veniva notata da una soldatessa, originaria di Piazza Armerina che si trovava in licenza nella sua città natale.

La giovane, resasi conto dello stato confusionale in cui versava la donna, ha dapprima provato ad avere informazioni su dove abitasse e come si chiamasse, ma in quel momento la signora non ricordava nulla, a quel punto il militare la accompagnava nella Caserma dell’Arma dei carabinieri di via Gabriele D’Annunzio, ove la signora veniva tranquillizzata per farla sentire a proprio agio.

L’individuazione dell’abitazione della donna

Una volta rasserenata anche dalla presenza della soldatessa, a cui ha tenuto sempre stretta la mano, i carabinieri hanno iniziato a parlare del più e del meno con la donna, in modo da acquisire ogni elemento utile ad identificarla.

Le poche informazioni fornite, grazie anche alla profonda conoscenza del territorio tipica di ogni Stazione carabinieri, hanno comunque consentito di individuare prontamente l’abitazione dove la donna viveva e contattare i parenti.

L’anziana signora, dopo aver ringraziato la giovane soldatessa e i carabinieri, veniva accompagnata alla propria abitazione e affidata ai familiari che nel frattempo si erano allarmati poiché non avevano più notizie di lei.