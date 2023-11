Investito sulle strisce pedonali, 89enne del Palermitano muore in ospedale dopo 11 giorni

Nulla da fare per Matteo Sanfilippo. L'uomo ha lottato con tutte le proprie forze, ma non è riuscito a sopravvivere.

Non ce l’ha fatta Matteo Sanfilippo, 89 anni, l’anziano che era stato investito da un furgone in via Mattarella a Bagheria, in provincia di Palermo. Il sinistro si era verificato il 3 novembre, con l’uomo che era stato portato d’urgenza all’ospedale all’ospedale Civico di Palermo.

La ricostruzione dell’incidente

Nel corso di questo periodo, l’anziano ha lottato con le proprie forze per rimanere in vita, ma si è dovuto arrendere a causa del quadro clinico grave. La vittima è quindi spirata dopo 11 giorni di agonia.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo era stato travolto mentre stava attraversando le strisce pedonali quando è stato investito dal furgone. Nell’occasione, l’89enne avrebbe battuto la testa, rimediando gravi conseguenze.

Sul posto si sono presentati gli agenti della Polizia Municipale che si sono occupati di far scattare le indagini per ricostruire quanto avvenuto.