Anziano mangia “polpo vivo” e muore

Un anziano è morto soffocato da un pezzo di polpo crudo che stava mangiando in casa, rimasto attaccato alla gola. Un 82enne ha così perso la vita a Gwangju, nella parte meridionale della Corea del Sud.

La dinamica dei fatti

Il signore stava mangiando un piatto tipico della tradizione locale a base di polpo crudo: San-nakji, definito pure “polpo vivo”. Alle 11:30 sono arrivati, dopo una chiamata ai numeri di emergenza, i soccorritori. La moglie aveva contattato i sanitari per ricevere aiuto. L’uomo però pare che fosse già in arresto cardiaco e nonostante la rianimazione cardiopolmonare prima di trasportarlo in ospedale non c’è stato nulla da fare. L’82enne è deceduto poco dopo l’arrivo in nosocomio. Le vie aeree sarebbero state bloccate da uno dei tentacoli e questo avrebbe poi determinato l’arresto cardiaco.

I rischi del cibo tipico in questione

È seriamente pericoloso questo alimento popolare in quanto viene servito condito mentre i tentacoli del polpo stanno ancora dimenandosi, spesso si consiglia alle persone di tagliarlo in pezzi più piccoli per masticare accuratamente prima di deglutire. Dai dati di Seoul Metropolitan Fire and Disaster almeno tre soggetti avevano già perso la vita per aver mangiato il polpo vivo tra il 2007 e il 2012.