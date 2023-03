L’appello dell’arcivescovo Renna: “Catanesi, andate a votare”

Mons. Luigi Renna, arcivescovo della diocesi di Catania, invita tutti i catanesi ad andare alle urne in occasione delle prossime comunali

L’Arcivescovo Metropolita di Catania, Mons. Luigi Renna, lancia un appello ai catanesi in vista delle prossime elezioni con cui i cittadini etnei saranno chiamati ad eleggere il loro prossimo sindaco.

“Andate tutti a votare – l’incitamento di Mons. Luigi Renna durante la presentazione di “Un cantiere per Catania: organizzare insieme la speranza” – Gli elettori si chiedano quale Catania desiderano e a quali valori vogliono sia ispirato il suo futuro”.

“La Chiesa scenda in campo tenendo fisso lo sguardo sulla carità”

Mons. Renna ha poi parlato del ruolo della Chiesa, tenuta a scendere in campo nella società odierna tenendo sempre fisso lo sguardo sulla carità.

“Ecco, la Chiesa scende in campo con il suo pastore e con i suoi collaboratori per annunziare un Vangelo che illumina ed orienta la vita sociale non per costituire un partito. Scende in campo tenendo fisso lo sguardo sulla carità che per i cristiani è la più grande delle virtù e si declina come carità sociale e politica. Per questo sono con voi. Perché la Chiesa ha da presentare una missione nella quale prende corpo una progettualità a cui ogni partito e movimento, se avrà la bontà di ascoltare, potrà attingere”.