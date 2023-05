Apprensione per una donna 29enne, improvvisamente scomparsa e incinta

E' giunta al settimo mese di gravidanza e il suo cellulare stando a quanto appreso risulta spento.

E’ scomparsa sabato sera da Senago in provincia di Milano, e il 27 maggio ha avuto l’ultimo contatto con i familiari. A presentare la denuncia ai carabinieri è stato il compagno della giovane. Giulia Tramontano, questo il suo nome, come riporta MilanoToday è una 29enne originaria della provincia di Napoli, per la precisione di Sant’Antimo. E’ giunta al settimo mese di gravidanza e il suo cellulare stando a quanto appreso risulta spento e per ora da lì non sono arrivate tracce utili per localizzarla.

Attivate le ricerche

Giulia non possiede un’auto, motivo per cui si pensa possa essersi allontanata a piedi volontariamente, ipotesi tuttavia rifiutata dai familiari per il solo fatto che, almeno in apparenza, la giovane non avrebbe avuto alcun motivo per farlo. Giulia avrebbe con sé il passaporto mentre altri documenti d’identità sarebbero stati trovati in casa. Intanto, non sono solo le forze dell’ordine ad essere in allerta. Tramite i social sono infatti stati diffusi numeri di telefono per rintracciarla oltre che una sua foto in primo piano.