Area industriale di Catania, domani si presenta il cronoprogramma degli interventi

Per Tamajo è necessario "strutturare una serie di azioni e opere che rendano più efficiente e attrattiva la zona industriale catanese".

Il cronoprogramma per il rilancio dell’area industriale di Catania sarà presentato alle imprese e alla stampa domani, giovedì 3 agosto, alle 16.30 al Palazzo della Regione di Catania.

A esporre gli interventi e la tempistica prevista saranno l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, e il sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino. Durante l’incontro, inoltre, il dirigente generale del dipartimento Attività produttive, Carmelo Frittitta, illustrerà agli imprenditori il bando “Connessioni” e le opportunità del Fesr 2021/27.

Saranno presenti anche il commissario della Zona economica speciale della Sicilia orientale, Alessandro Di Graziano, il commissario straordinario dell’Irsap, Marcello Gualdani, e il presidente della Conferenza episcopale siciliana, Antonino Raspanti.

Tamajo: “Dobbiamo correre spediti”

“Anche se il periodo è già vacanziero – sottolinea l’assessore Tamajo – dobbiamo correre spediti per riuscire, in tempi brevi, a strutturare una serie di azioni e opere che rendano più efficiente e attrattiva la zona industriale catanese. Ringrazio il primo cittadino etneo, con il quale condividiamo gli stessi obiettivi: grazie al dialogo e a un lavoro intenso, faremo tutto il possibile per concretizzare le istanze degli imprenditori”.

Trantino: “Riqualificazione è priorità”

“La riqualificazione della zona industriale – aggiunge il sindaco Trantino – è una priorità secondo il modello di sviluppo che abbiamo in mente. Un piano unitario Regione-Comune è essenziale per risolvere problemi annosi del distretto dell’industria, come quelli della viabilità, su cui stiamo già intervenendo”.