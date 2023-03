Aree interne, tavolo di confronto tra assessore Falcone e sindaci: “Avviata messa in sicurezza dei progetti”

Allo studio del tavolo le misure di salvaguardia dei progetti di sviluppo delle Aree Snai in capo alla programmazione 2014-2020.

Si è svolto oggi nella sede dell’Assessorato regionale dell’Economia un tavolo di confronto sugli investimenti della Strategia nazionale per le aree interne (Snai) della Sicilia, convocato dall’assessore Marco Falcone. Presenti i sindaci di Adrano, Bivona, Castel di Lucio, Caltagirone, Grammichele, Pollina, San Mauro Castelverde, Santo Stefano di Camastra e il dirigente generale del dipartimento della Programmazione, Vincenzo Falgares. Allo studio del tavolo le misure di salvaguardia dei progetti di sviluppo delle Aree Snai in capo alla programmazione 2014-2020.

Falcone: “Sindaci dovranno dare conto anche di effettive ricadute nella qualità della vita”

“Come da impegno assunto – ha detto Falcone – il governo Schifani ha avviato la messa in sicurezza dei progetti concordando di attingere alle dotazioni finanziarie Poc e Fesr 2021-27, in un’ottica che garantisca la regolarità contabile e l’equità territoriale. Non un solo euro di spesa andrà perduto, a tutela delle iniziative di investimento pubblico e di riduzione dei divari socio-economici fra le diverse aree interne della Sicilia. I sindaci, per altro verso – ha sottolineato l’assessore all’Economia – sono stati invitati a dare conto dell’attuazione dei progetti e delle effettive ricadute in termini di crescita e miglioramento della qualità della vita per i Comuni e i cittadini”.