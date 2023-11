Argentina 2023, Milei vince ballottaggio: sarà presidente

Con il 96% delle schede scrutinate, il candidato di Libertad Avanza è al 55,77%, mentre Sergio Massa è al 44,22%

Javier Milei vince il ballottaggio delle elezioni 2023 in Argentina e diventa il nuovo presidente. Con il 96% delle schede scrutinate, il candidato di Libertad Avanza è al 55,77%, mentre Sergio Massa – candidato di Union por la patria – è al 44,22%.

Massa ha riconosciuto la vittoria dell’avversario

Massa di fatto ha già riconosciuto la vittoria dell’avversario. “L’Argentina ha un sistema democratico forte, trasparente, che rispetta i risultati”, che non sono “quelli che ci aspettavamo”. “Ho chiamato Milei per congratularmi con lui, sarà il presidente argentino per i prossimi 4 anni”, ha detto Massa. Milei, anarco populista libertario di estrema destra, è noto come El Peluca (il Parrucca) per la sua folta chioma. E’ solito brandire una sega elettrica ai comizi per far vedere come intende sfoltire il bilancio dello stato.

Le origini italiane di Milei

Nato a Buenos Aires da una famiglia modesta discendente da italiani, Milei è stato a lungo un docente universitario di macroeconomia. Nel 2014 ha cominciato ad apparire regolarmente in programmi televisivi e radiofonici. Prima attaccava il presidente conservatore Mauricio Macrì, poi ha preso di mira il successore peronista Alberto Fernandez. E nel 2021 è stato eletto deputato. Affine a Trump e all’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ha partecipato ad eventi del partito di ultradestra Vox in Spagna.