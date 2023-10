Belen Rodriguez e l’attico di lusso: l’argentina ha una nuova casa

Belen Rodriguez ha trovato una nuova casa: la modella argentina ha condiviso le foto del suo attico su Instagram

Dopo il momentaneo trasferimento a Brescia a casa del compagno Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez ha deciso di tornare ad abitare a Milano.

La modella e showgirl argentina, infatti, ha deciso di acquistare un nuovo appartamento, per la precisione un attico nella zona centrale e cool di Milano

La nuova casa di Belen Rodriguez

Un appartamento enorme e di lusso, come si può notare dalle sue storie su Instagram, dove ha condiviso alcune immagini della nuova casa. Con lei a controllare lo stato dei lavori c’erano la mamma Veronica e la sorella Cecilia, consigliere perfette. Il terrazzo circonda tutta casa e non si può non notare la spettacolare veranda in vetro che domina il palazzo, perfetta per le serate d’inverno. In attesa di scoprire gli interni e lo stile che sceglierà, c’è una grande certezza: per Belen Rodriguez sta iniziando un nuovo capitolo di vita.