Traffico in tilt sulla A18, furgone si ribalta sulla Messina-Catania: soccorritori in azione

Sul posto 118, vigili del fuoco e Polstrada: traffico bloccato in direzione Catania a causa dell'incidente.

Un furgone si ribalta nei pressi dello svincolo di Acireale e blocca il traffico: si registra l’ennesimo incidente sull’autostrada A18 Messina-Catania.

L’impatto è avvenuto intorno alle 14.30 di lunedì 20 maggio.

Furgone si ribalta ad Acireale, traffico sulla A18

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, si tratterebbe di un incidente autonomo. Il camion, per cause da accertare, si sarebbe ribaltato su un fianco. Il sinistro avrebbe provocato forti disagi al traffico nell’area interessata (vicino allo svincolo di Acireale, corsia in direzione Catania).

Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 per soccorrere le persone coinvolte, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e la Polstrada per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Si consiglia a chi si trova nella zona interessata dal sinistro di seguire le indicazioni delle forze dell’ordine in merito ai percorsi alternativi.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La tragedia di Fiumefreddo

Si è concluso decisamente peggio un altro incidente sulla A18, tra Fiumefreddo e Giarre, sempre nel Catanese. In seguito all’impatto tra diversi mezzi (tra i quali anche un camion), tre persone sono rimaste ferite. Una di queste, una donna di 53 anni, è morta dopo alcuni giorni di agonia all’ospedale Cannizzaro di Catania per le gravi lesioni riportate.

Foto da gruppo Facebook “A18 e A20 – Le Autostrade della Vergogna”