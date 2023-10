Gossip, Belen Rodriguez si è trasferita a Brescia: i figli restano coi papà a Milano

La showgirl argentina Belen Rodrgiuez ha deciso di trasferirsi provvisoriamente a Brescia in casa del nuovo compagno Elio Lorenzoni: i figli restano a Milano

Nuova svolta nella vita di Belen Rodriguez.

La conduttrice e showgirl argentina, infatti, ha deciso di trasferirsi a Brescia a casa del nuovo compagno Elio Lorenzoni, lasciando i figli a Milano con i rispettivi papà.

Dopo il silenzio social e le indiscrezioni sul suo stato di salute (Fabrizio Corona in tv aveva detto: “Non sta bene”), la showgirl lascia il capoluogo meneghino nel mirino dei flash e dei paparazzi per cercare rifugio e tranquillità. I figli Santiago e Luna Marì, però, come detto sono rimasti in città con i nonni e con i rispettivi padri Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

“Belen tornerà più forte di prima”

“Belen tornerà presto più forte di prima” scrive Deianira Marzano che sui social rivela che la showgirl si è trasferita da circa un mesetto, mentre i bambini sono rimasti a Milano. “Ogni domenica (lo fanno già da 2-3 settimane) i Rodriguez portano i bimbi dalla madre e spesso vanno anche i fratelli di Belen (soprattutto Cecilia e Ignazio), insomma fanno le fanno le domeniche in famiglia ma a casa di Elio” aggiunge.