Nota influencer muore col marito in un tragico incidente: era in dolce attesa

Straziante fine di una giovane coppia, in viaggio per comunicare ai parenti, a sorpresa, di aspettare un bebè

L’ennesimo, terribile incidente stradale, capitato sull’autostrada 93 vicino a Wickenburg, nella contea di Maricopa in Arizona, causa la morte di una coppia. Entrambi, per le festività natalizie, volevano fare una sorpresa ai parenti comunicando che lei, Chloe Stott, nota inluencer nel settore del beauty era in dolce attesa. La giovane 24enne, fondatrice e amministratore delegato del Clover Skin Bar a Lindon, nello Utah, ha creato Clover Skin Bar nel 2022, arrivando ad assumere un team di estetiste specializzate. In un post su Instagram, giovedì, Clover Skin Bar ha annunciato che la medical spa resterà chiusa per una settimana.

La dinamica

Terribile la dinamica dell’incidente, capitato alle 20:18 di mercoledì. Il pick-up Toyota Tundra bianco della coppia non è riuscito a completare un sorpasso e ha colpito frontalmente un camion Volvo commerciale bianco. Lei è morta sul colpo, il marito, Parker, dopo avere lottato per la vita nell‘ospedale dove è stato trasferito d’urgenza. Troppo gravi le sue condizioni, tanto che l’amputazione della gamba e il successivo tentativo disperato di reinnestarla, causa complicazioni ne hanno causato il decesso. Il conducente del camion se l’è cavata con lievi ferite.

