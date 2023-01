Arpa Sicilia, zero fondi e mancate stabilizzazioni: dipendenti sul piede di guerra

La Fials ha indetto un’assemblea dei lavoratori dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente per discutere dei problemi più urgenti

Dipendenti dell’Arpa sul piede di guerra a Palermo. Mercoledì 25 gennaio la Fials ha indetto un’assemblea dei lavoratori dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente per discutere dei problemi più urgenti che interessano personale e attività da svolgere e per programmare azioni di protesta. Tra le criticità la Fials segnala “lo stanziamento dei fondi annuali per il funzionamento dell’Agenzia, attualmente pari a euro zero, e le problematiche del personale strutturato e precario prossimo alla scadenza, non stabilizzato dopo svariati rinnovi contrattuali, anch’esso fortemente necessario per l’assolvimento dei servizi essenziali di tutela dell’ambiente, comprese le attività che rientrano nell’ambito della protezione civile”.

La nota dei sindacati

In una nota a firma del commissario Fials Palermo, Giuseppe Forte, del segretario regionale Sandro Idonea e del segretario aziendale Antonio Notaro, il sindacato spiega che “l’assemblea si terrà dalle 10 alle 14.30 per informare il personale, e per rendere noto a tutti i cittadini della Regione siciliana, le criticità ancora irrisolte”. Nei giorni scorsi il sindacato aveva lanciato l’allarme su incarichi dei dirigenti dell’Arpa prorogati senza bilancio, mentre le progressioni economiche dei dipendenti sono ferme al palo. Una situazione di grave disparità che aveva spinto la Fials Palermo a chiedere all’assessorato regionale al Territorio di attivare le procedure di commissariamento dell’Arpa previste in caso di gravi motivi o di violazione di leggi.