Si arrampica fino al quarto piano per raggiungere nido di uccelli: cade e muore 59enne

Indagini in corso per stabilire se l'uomo, al momento di compire l'azione risultata fatale fosse in stato di alterazione psicofisica.

La tragedia, che vede protagonista un uomo di 59 anni accade giovedì sera a Tor Bella Monaca, quartiere di Roma. Tutto per raggiunge un nido di uccelli posto all’altezza del quarto piano di un edificio. Il malcapitato si stava arrampicando utilizzando come appoggio la canaletta di scolo dell’acqua piovana quando, probabilmente per la perdita di equilibrio si è disperatamente aggrappato ad un’antenna che non ne ha retto il peso. Motivo per cui è precipitato da diversi metri schiantandosi sul l’asfalto.

La indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca, della compagnia e del nucleo investigativo di Frascati per i rilievi tecnico scientifici. Intervenuto anche il medico legale. Indagini in corso per stabilire se l’uomo, al momento di compire l’azione risultata fatale fosse in stato di alterazione psicofisica.