Va in arresto cardiaco al supermercato: 118 interviene con defibrillatore

Il personale che ha salvato la vita all'uomo ha preferito rimanere anonimo.

Attimi di tensione all’interno del Dodecà di via Arenaccia a Napoli dove, un 54enne, ha accusato un improvviso malore. “E’ andato in arresto cardiaco. Fondamentale l’intervento dell’ambulanza della postazione Aeroporto, in soli 8 minuti netti giunta sul posto. Il personale ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Sono state erogate tre scariche di defibrillatore ed il paziente è stato intubato. Una volta stabilizzato è stato trasportato vivo presso l’ospedale vecchio Pellegrini”, spiega in un post “Nessuno Tocchi Ippocrate”.

Noi ci siamo

L’associazione ringrazia il personale della postazione Aeroporto che ha preferito rimanere anonimo: “E’ più importante far sapere alla popolazione che noi ci siamo per loro e siamo pronti ad ogni emergenza sanitaria“. Il commento del personale della postazione che ha salvato la vita al 54enne.