In giro con la bici e la droga nel giubbotto: arrestato sorvegliato speciale nel Catanese

In giro con la bici e la droga pronta a essere venduta all'interno del giubbotto: scatta un arresto a Ramacca.

Ieri pomeriggio a Ramacca (CT), i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palagonia hanno arrestato un 33enne del posto, sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza, per possesso di droga ai fini di spaccio.

Ecco il resoconto dell’arresto.

Arresto per droga a Ramacca

In particolare, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di pattugliamento disposta dal comando provinciale carabinieri di Catania, volta a garantire la sicurezza dei cittadini, sia residenti che turisti, durante il periodo delle festività, i militari dell’Arma hanno notato il comportamento sospetto di un ciclista lungo via Piave.

Alla loro vista, l’uomo ha repentinamente cercato di far perdere le proprie tracce, svoltando in via Vittorio Veneto.

Breve l’inseguimento del soggetto che, bloccato e perquisito dagli operanti, è stato trovato in possesso di 2 sacchetti di cellophane contenenti complessivamente 15 dosi di cocaina per un peso di 8 grammi, già singolarmente confezionate per la vendita al dettaglio, e 3 bustine con all’interno 2,50 grammi di marijuana, il tutto nascosto all’interno del giubbotto.

La droga è stata sequestrata e il 33enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.