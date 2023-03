Ars, La Vardera rilancia esame antidroga: “Mercoledì test del capello in Assemblea”

Depositato il disegno di legge che propone il controllo a tutti i soggetti politici nel territorio siciliano e per l’istituzione della giornata regionale contro le sostanze stupefacenti

Tutto pronto per il test del capello all’Assemblea regionale siciliana, che secondo programmi dovrebbe tenersi nella giornata di mercoledì 29 marzo per tutti quei deputati che vorranno volontariamente sottoporsi al test antidroga. L’onorevole Ismaele La Vardera, infatti, lo aveva già annunciato, ha fatto anche un inter-gruppo sul fenomeno delle droghe in Sicilia e adesso ha pure depositato un ddl che faccia diventare questo test un appuntamento fisso ogni anno. Ddl – firmato anche dal deputato Tiziano Spada, co-promotore dell’inter-gruppo – che si prefissa inoltre di istituire la giornata regionale per la lotta alla droga ed alla dipendenza.

La Vardera: “Devono essere le Istituzioni in primis a dare l’esempio ai giovani”

“Il crack – ha detto l’ex iena – va fermato. Va fatto attraverso lo strumento della legge e grazie ad un’informazione costante con i vari soggetti coinvolti. Ho sentito pareri contrastanti da parte dei colleghi quando ho proposto di sottoporsi al test del capello ma continuo ad essere dell’idea che se non siamo noi i primi, le Istituzioni, a dare l’esempio non capisco come i giovani possano seguirci. Ringrazio il presidente Galvagno per la celerità con cui ha permesso lo svolgimento del test”.

Ed infatti nel ddl, l’esame antidroga è previsto almeno una volta l’anno per il governo regionale, i deputati, i sindaci, le giunte comunali ed i consiglieri comunali, sempre su adesione su base volontaria.

Per l’istituzione della giornata, invece, La Vardera si è ispirato alla Regione Umbria che, già da quest’anno – il prossimo 18 maggio per l’esattezza – darà il via alla sua prima giornata regionale.

“Disegno di legge aiuterà future generazioni nella lotta al crack”

“Quando ho saputo quello che hanno fatto i colleghi umbri – ha continuato il presidente di ‘Sud chiama nord’ – non ho potuto che prendere spunto da loro. Sono sicuro che questo disegno di legge sarà di grande aiuto alle nuove generazioni, dando loro una mano concreta nella lotta contro il crack e tutte le altre droghe che li portano dentro un tunnel”.

Tunnel che l’onorevole La Vardera, ha deciso di affrontare grazie all’istituzione di un inter-gruppo parlamentare che ha visto l’adesione di tutte le forze politiche presenti all’interno dell’Ars e che vuole, oltre a studiare il fenomeno con un focus sugli adolescenti, trovare concreta applicazione all’interno dei territori.

“Questo inter-gruppo – ha concluso il deputato regionale – ha una grande forza. Hanno aderito tanti colleghi da tutte le province della Regione. Questo ci permetterà di fare un lavoro preciso e capillare senza lasciare indietro nessuno”.