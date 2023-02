Ascolti tv, “C’è posta per te” vince serata con il 27,7%: “Tale e Quale Sanremo” al 23,6%

Il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 in vetta alla classifica degli ascolti della prima serata con 4.086.000 telespettatori

“C’è posta per te” su Canale 5 è in vetta alla classifica degli ascolti della prima serata di ieri con 4.086.000 telespettatori e il 27,7% di share, mentre ‘Tale e Quale Sanremo’ su Rai1 ha totalizzato 3.598.000 telespettatori e il 23,6%. Terzo posto per Rai2 che con ‘Fbi’ ha raccolto 804.000 telespettatori e il 4,5% di share.

Fuori dal podio il film “Biancaneve e il cacciatore” su Italia 1

Appena fuori dal podio Italia 1 con il film ‘Biancaneve e il cacciatore’ visto da 773.000 telespettatori pari al 4,6%, seguito da ‘Sapiens, un solo pianeta’ che su Rai3 ha ottenuto 681.000 telespettatori e il 4,2%, mentre Retequattro con il film ‘I due superpiedi quasi piatti’ ha conquistato 632.000 telespettatori e il 3,8% di share. Su Tv8 ‘Alessandro Borghese – 4 Ristoranti’ è stato visto da 463.000 telespettatori pari al 2,5% di share mentre La7 con il film ‘La grande fuga’ ha registrato 313.000 telespettatori e il 2%. Nove chiude la classifica del prime time di ieri con ‘Frecciarossa Final Eight’ seguito da 59.000 telespettatori pari allo 0,3% di share.