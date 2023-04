Ascolti tv: vince film “Ricatto d’amore”, bene “Rocco Schiavone” su Rai2

Al secondo posto la partita di Coppa Italia Fiorentina-Cremonese su Canale 5, con 2.635.000 spettatori

Il film ‘Ricatto d’Amore’, trasmesso ieri su Rai1, è stato il programma più seguito della serata tv, con 2.690.000 spettatori e il 15.1% di share. Al secondo posto la partita di Coppa Italia Fiorentina-Cremonese su Canale 5, con 2.635.000 spettatori e il 13.3% di share. Al terzo posto, ottimo esordio di ‘Rocco Schiavone 5’ su Rai2, con 2.170.000 spettatori e l’11.8% di share, in un testa a testa con ‘Chi l’ha Visto?’ su Rai3 che ha ottenuto 1.979.000 spettatori con il 12% d share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Back to School’ su Italia 1 (1.081.000 spettatori, share 7.5%), ‘Atlantide’ su La7 (575.000 spettatori, share 4.1%), ‘Controcorrente’ su Rete4 (568.000 spettatori, share 4%), ‘Benvenuto Presidente!’ sul Nove (409.000 spettatori, share 2.2%), ‘100% Italia Special’ su Tv8 (278.000 spettatori, share 1.6%).