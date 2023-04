Ascolti tv, Napoli-Milan vince la serata con il 35,9%

Il ritorno dei quarti di finale di Champions League seguito da 8.172.000 telespettatori

La partita Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League, ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri su Canale 5 con 8.172.000 telespettatori e il 35,9% di share. La serie ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2’, in replica su Rai1, ha ottenuto 2.823.000 telespettatori e il 14,2% di share. Terzo gradino del podio per Italia 1 che con ‘Le Iene’ ha totalizzato 1.036.000 telespettatori e il 6,8%.

Rai2 con ‘Dalla strada al palco’ ha conquistato il quarto posto con 944.000 telespettatori e il 5,3% di share mentre ‘DiMartedì’ su La7 ne ha registrati 914.000 con il 4,8% e ‘#Cartabianca’ su Rai3, 756.000 con il 4%. Su Retequattro ‘Fuori dal coro’ è stato visto da 738.000 telespettatori e il 4,6%, mentre ‘Quattro Matrimoni’ su Tv8 ha conquistato 221.000 telespettatori con l’1,2% di share. Nove infine con il film ‘Il professor Cenerentolo’ ha raccolto 237.000 telespettatori e l’1,1% di share.