Ascolti tv, oltre 4 milioni di spettatori per “Amici” su Canale 5

Chiude con oltre 2 mln 200 mila spettatori "Il Cantante Mascherato"

Ieri, sabato 22 aprile 2023, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 7.439.000 spettatori totali (43.74% share sul pubblico attivo), 4.239.000 spettatori totali (47.35% share sul pubblico attivo) e 3.183.000 spettatori totali (43.76% share sul pubblico attivo). Lo comunica in una nota Mediaset. Canale 5 è leader in prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 3.865.000 spettatori totali (25.89% share sul pubblico attivo), 2.425.000 spettatori totali (28.02% share sul pubblico attivo) e 1.644.000 spettatori totali (22.15% share sul pubblico attivo).

Il TG5 delle ore 20.00 è al vertice dell’informazione sul pubblico attivo con il 25.22% di share e 3.565.000 spettatori totali. L’edizione delle ore 13.00 è leader con 2.653.000 spettatori totali e il 21.90% di share individui. Da segnalare in particolare: su Canale 5, “Striscia la Notizia” è il programma più visto dell’access prime-time sul pubblico attivo con il 23.10% di share e 3.392.000 spettatori totali; a seguire, il talent di Maria De Filippi, “Amici”, domina incontrastato la serata con 4.038.000 spettatori totali e il 30.88% di share sul pubblico attivo (26.51%, individui; 38.38%, 15-34enni), con picchi di oltre il 35% e di 4.532.000 spettatori; in day-time, “Verissimo” è leader assoluto di fascia con 1.883.000 spettatori totali e il 23.92% di share individui; a seguire, “Verissimo giri di valzer” registra 1.844.000 spettatori, con il 21.29% di share individui; nel preserale, “Avanti un altro! Story” è leader di fascia sul pubblico attivo con il 25.22% di share e 2.806.000 spettatori totali; su Retequattro, in access prime-time, “Controcorrente” informa, nella 1a parte, 620.000 spettatori totali e, nella 2a, 572.000 spettatori totali; a seguire, l’esordio del programma di approfondimento “Sette Giorni” ottiene 386.000 spettatori totali con picchi di 605.000.

In day-time, TG4 “Diario del giorno” ottiene 264.000 spettatori totali. Per quanto riguarda i canali tematici: Focus, la cui programmazione era dedicata alla Giornata della Terra, ha registrato: nel preserale, con il doc “Eden: Pianeta Selvaggio”, il 2.87% di share sul pubblico di riferimento (1.12% individui); in prima serata, con lo speciale “Quando il Mediterraneo si prosciugò – Una storia geologica”, il 2.1% di share sul pubblico di riferimento (1.12% individui); in seconda serata, con il doc “La Terra: uno sguardo geologico”, l’1.62% di share sul pubblico di riferimento (1.08% individui); Iris è la rete tematica italiana più seguita della prima serata, con il film “Il caso Thomas Crawford”: 527.000 spettatori con il 3.7% di share sul pubblico di riferimento.

L’edizione de “Il Cantante Mascherato”: la finale dello show condotto da Milly Carlucci, in onda ieri, sabato 22 aprile, nella prima serata di Rai 1, si attesta al 20,4% di share. Su Rai 2, nella stessa fascia, le due serie “FBI” e “FBI International” ottengono il 6,3% ed il 5,8%, rispettivamente con 1 milione 143 mila e 965 mila spettatori, mentre su Rai 3 la seconda puntata di “Quinta dimensione – Il futuro è già qui” dal titolo “La battaglia dei sessi” registra il 4,6% con 727 mila spettatori. lo comunica una nota della Rai.

In seconda serata su Rai 2 “Detectives – Casi risolti e irrisolti” è stato visto da 508 mila spettatori pari al 3,7%. Rai 1 si conferma leader del preserale con “L’Eredità weekend” che supera i 3,2 milioni (3,269) con il 25,2%. Con oltre 4,1 milioni pari al 23,6%, in access prime time vince anche la nuova edizione di “Affari tuoi” con Amadeus. Su Rai 3 “Blob” ottiene il 5,4% con 842 mila, mentre l’appuntamento con Massimo Gramellini e il suo “Le parole” si attesta al 7,1% con 1 milione 257 mila spettatori. Sempre bene il day time di Rai 1: “Unomattina in famiglia” ottiene il 22,7% (1,132) nella prima parte ed il 22,6% (991 mila) nella seconda parte; “Buongiorno benessere” il 18,9% (834 mila); “Il provinciale” il 14,9% (804 mila); “Linea verde start” il 18,1% con 1 milione 298 mila. Ottimi ascolti per “Linea verde life” che supera i 2,2 milioni pari al 20,7%. Nel pomeriggio della rete ammiraglia il programma “Sentieri – la strada giusta” si attesta al 13,2% con 1 milione 602 mila spettatori, mentre “Passaggio a nord ovest” registra il 9,6% (942 mila). A seguire, “A Sua immagine” è stato visto da 686 mila spettatori nella prima parte, che salgono a 718 mila nella seconda (rispettivamente 7,9% e 9%).

L’appuntamento con “Italia sì” ha appassionato più di 1 milione di spettatori (1 milione 86 mila) nella prima parte ed 1 milione 368 mila nella seconda, pari al 13,5% ed al 15,2%. Da segnalare nella mattina di Rai 2 “Check up” con il 4,3% e 360 mila, “Vorrei dirti che” con il 2,6% e 324 mila e “Bellissima Italia” con il 3,3% e 282 mila spettatori. Su Rai 3 “Agorà weekend” si attesta al 4,5% (225 mila), seguito da “Mi manda Raitre” che registra il 4,4% con 204 mila. Nel pomeriggio “Re-Tv Talk” supera l’8% (8,4%) con 789 mila, mentre l’approfondimento di “Frontiere” ottiene il 5,4% con 425 mila spettatori. A seguire, la replica di “Report” ottiene 473 mila spettatori pari al 5,4%. Complessivamente, le reti Rai raggiungono 2 milioni 766 mila spettatori (35,3%) nell’intera giornata; 6 milioni 436 mila spettatori (36,7%) nella prima serata e 3 milioni 407 mila spettatori (34,5%) nella seconda serata.