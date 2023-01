Ascolti tv, oltre 9% share per “Biagio”, il film sulla vita del missionario laico

La prima serata di Rai 1 di sabato 14 gennaio conferma il gradimento del pubblico per "Tali e Quali 2023"

La prima serata di Rai 1 di sabato 14 gennaio conferma il gradimento del pubblico per “Tali e Quali 2023”. Lo show condotto da Carlo Conti in cui imitatori dilettanti si sfidano impersonando cantanti di fama nazionale e internazionale di ieri e di oggi ha ottenuto il 20,5% di share e 3 milioni 508mila spettatori. Sempre in prima serata, su Rai 2 la serie “Blue Bloods” ha avuto 794 mila spettatori e il 4.1% di share, mentre su Rai 3 “Le Parole” di Massimo Gramellini ha raccolto l’interesse di 1 milione e 431mila spettatori pari al 7,3%. A seguire, “Città Segrete”, con Corrado Augias che è tornato a raccontare New York è stato visto da 996mila spettatori (5,8%). Lo riferisce una nota della Rai.

Il film su Biagio Conte seguito da oltre 610mila spettatori

In seconda serata su Rai 1 spicca il il film “Biagio” che, in onda dopo mezzanotte, ottiene il 9,4% di share (612mila spettatori) per la storia del giovane benestante divenuto missionario laico a Palermo e recentemente scomparso a soli 59 anni. Nel preserale si conferma su Rai 1 il successo de “L’Eredità weekend” con 3 milioni 621mila spettatori e il 23,4% di share e, sempre sulla stessa rete, nell’access prime time “I soliti Ignoti il ritorno” si dimostrano di nuovo padroni della fascia oraria con il 22,7% di share e 4 milioni 458mila spettatori.