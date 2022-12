Asp Agrigento, avviate le procedure per potenziare l’organico

Via libera alla costituzione delle commissioni esaminatrici nelle diverse categorie di concorso. Ampio il ventaglio di discipline mediche per cui saranno reclutati i vari professionisti

AGRIGENTO – Al via una nuova, massiccia stagione di concorsi all’interno dell’Azienda sanitaria provinciale. La Direzione aziendale, con il pieno avallo dell’Assessorato regionale della Salute, ha infatti dato il via libera alla costituzione delle commissioni esaminatrici nelle diverse categorie di concorso.

“Ampissimo – hanno fatto sapere i vertici della sanità provinciale – il ventaglio di discipline mediche e settori specialistici per i quali l’Asp di Agrigento intende reclutare i nuovi professionisti: dermatologia, malattie dell’apparato respiratorio, medicina fisica e riabilitativa, medicina interna, ematologia, geriatria, medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza, pediatria, psichiatria, chirurgia plastica, ortopedia, otorino, anatomia patologica, neuroradiologia, igiene epidemiologica, reumatologia, direzione medica di presidio. Le procedure in essere riguardano anche l’assunzione di ulteriori figure professionali: si tratta di veterinari (per i servizi di igiene degli allevamenti, sanità animale e igiene della produzione), farmacisti, biologi (per le unità di patologia clinica e medicina trasfusionale), chimici e fisici”.

Una buona notizia principalmente per l’utenza della provincia e non solo, che vedrà in questo modo potenziata l’offerta sanitaria del territorio, ma anche dal punto di vista occupazionale per i professionisti che, alla luce di queste novità, potranno ricoprire nuovi e prestigiosi incarichi.

“Ci accingiamo alla pubblicazione di numerosi bandi – ha confermato il commissario straordinario dell’Asp, Mario Zappia – seguendo un cronoprogramma che, di concerto con gli orientamenti assessoriali, è frutto di un’attenta pianificazione. Il nostro auspicio è che le nuove immissioni permettano di potenziare ulteriormente la quantità e la qualità delle prestazioni erogate in provincia e ci consentano di superare alcune criticità dovute alla carenza d’organico”.