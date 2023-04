Asp Palermo, oltre 400 prestazioni gratuite a bordo dei camper a Mezzojuso

L’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo farà altre tappe ad aprile: giovedì 27 a Marineo e sabato 29 a Cinisi

Riprende con una grande partecipazione di utenti di tutta la provincia il “cammino della prevenzione” dell’Asp di Palermo. L’Open Day Itinerante, che solo nello scorso anno ha fatto registrare oltre 18 mila prestazioni gratuite con 38 tumori diagnosticati a bordo dei camper, ha fatto tappa a Mezzojuso dove in Piazza Umberto I si è riversato un enorme numero di cittadini che hanno aderito ai programmi di screening dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo.

In 7 ore di attività al pubblic, sono state 414 le prestazioni assicurate, tutte gratuite e con accesso diretto. Lo sportello amministrativo, ospitato all’interno dell’ampio salone del “castello” messo a disposizione dalla locale amministrazione comunale, ha esitato anche centinaia di richieste di esenzione ticket per reddito.

Grande partecipazione ed apprezzamento degli utenti c’è stato anche per lo screening visivo pediatrico che, per la prima volta, è stato inserito nell’ampio programma proposto dall’Asp di Palermo. Sono stati 45 i bambini della fascia di età 3-8 anni che, accompagnati dai genitori, sono entrati nell’ambulatorio che si pone l’obiettivo di individuare, principalmente, ambliopia, strabismo e deficit visivi (misurazione visus e valutazione della motilità oculare). Afflusso continuo e costante anche per lo screening cardiovascolare, gestito dalla UOC di Cardiologia dell’Ospedale Ingrassia di Palermo, con 120 prestazioni complessive assicurate agli utenti.

Per la prima volta è stato utilizzato a Mezzojuso, anche il nuovo mammografo installato a bordo del camper dedicato con 18 esami assicurati alle donne in fascia screening (50-69 anni), mentre sono state 17 le prestazioni (Pap Test e HPV Test) per lo screening del cervicocarcinoma, 21 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto e 20 gli esami per lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (HIV, Epatite C e Sifilide). L’ambulatorio vaccinale mobile dell’Asp ha, invece, somministrato 23 dosi domiciliari anticovid e 21 vaccini tradizionali a piccoli utenti. Dopo Mezzojuso, l’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo farà tappa ad aprile: giovedì 27 a Marineo e sabato 29 a Cinisi.