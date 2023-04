Assegno unico 2023, arriva il nuovo simulatore Inps: come funziona

Disponibile il nuovo simulatore Inps dell'assegno unico 2023. Ecco come funziona e quali sono i passaggi da effettuare.

Debutta il nuovo simulatore Inps per il calcolo dell’assegno unico 2023, lo strumento che fornisce una mano alle famiglie per calcolare l’importo dell’agevolazione che sarà riconosciuta nel 2023 sulla base delle regole aggiornate con l’approvazione della nuova Manovra.

Assegno unico 2023, le novità di quest’anno

A renderlo noto è stato lo stesso Istituto di previdenza attraverso una nota pubblicata recentemente sulla propria piattaforma online. Così come annunciato dall’Inps, per il 2023 sono stati aumentati gli importi che spettano ai minori entro il primo anno di vita e ai nuclei familiari numerosi.

Inoltre, sono stati stabilizzati gli incrementi che sono stati effettuati nel corso del 2022 e riservati ai figli maggiorenni con disabilità. Sempre per l’anno in corso è stata confermata la crescita dell’eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei familiari con figli disabili.

Assegno unico 2023, come funziona il simulatore Inps

Come funziona il simulatore Inps per l’assegno unico 2023? Innanzitutto, è necessario collegarsi sul portale dedicato (clicca qui). Dopodiché, il sistema proporrà una serie di domande in sequenza che cambieranno in base alle risposte che l’utente fornirà di volta in volta.

Verranno esclusi quei quesiti non pertinenti. L’utente visualizzerà un messaggio di errore nel caso in cui dovesse essere fornita una risposta che entra in conflitto con quelle date in precedenza. Al termine del processo, il portale fornirà l’importo calcolato.

Assegno unico 2023, come presentare domanda

L’Inps sottolinea che la simulazione per il calcolo dell’assegno unico 2023 “ha valore puramente indicativo e si basa sui dati inseriti dall’utente, senza un confronto con quanto risulta nelle banche dati dell’Istituto”.

Sempre l’Istituto ricorda che per presentare la domanda per l’assegno unico 2023 è necessario accedere all’apposita procedura disponibile sul sito web dell’Inps. Per accedere è necessario utilizzare le proprie credenziali SPID, CNS e CIE. La richiesta potrà essere presentata anche attraverso i patronati e il contact center.