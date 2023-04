Assegno Unico maggio 2023, quando arrivano i pagamenti? Il calendario

Quando arrivano i pagamenti dell'Assegno Unico per il mese di maggio 2023? L'INPS ha annunciato importanti novità.

Il mese di aprile 2023 volge al termine e in tanti si chiedono quando verrà erogato l’Assegno Unico per maggio 2023. La misura, lo ricordiamo, è stata introdotta per fornire un aiuto economico a quelle famiglie per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per figli disabili a carico.

Per quanto riguarda l’Assegno Unico che sarà erogato nel mese di maggio 2023, l’INPS ha reso note alcune novità importanti. Attraverso la circolare n.41, infatti, l’Istituto ha comunicato delle variazioni per quanto riguarda le date per il pagamento.

Assegno Unico maggio 2023, il calendario

In base al nuovo calendario, che è stato ufficializzato ad aprile, dal 10 al 20 di ogni mese l’INPS provvederà al pagamento degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente.

Dal 20 al 30 di ogni mese, invece, l’Istituto provvederà all’erogazione degli importi relativi alle nuove domande giunte nel corso del mese precedente e per gli assegni che, rispetto al mese precedente, hanno registrato delle variazioni in virtù dei mutamenti delle condizioni del nucleo beneficiario e dell’ISEE.

Assegno Unico, cos’è e chi lo riceve

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati etc.

Come sottolineato dall’INPS, “l’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli”.