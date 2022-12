Assessore sente rumori in casa e poco dopo crolla tetto

Quando ha sentito i rumori l'uomo ha prontamente avvisato subito i vigili del fuoco e allertato gli altri residenti

Crollo parziale del tetto di una palazzina nella notte tra sabato e domenica ad Arezzo ma nessun ferito in via Trento e Trieste. E se non ci sono feriti, il merito probabilmente va all’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Casi, che abita nell’appartamento del penultimo piano.

Quando ha sentito i rumori l’uomo ha avvisato subito i vigili del fuoco e allertato gli altri residenti. I detriti sono finiti sul solaio. Sembra che tra pochi giorni dovevano iniziare lavori di manutenzione già programmati.