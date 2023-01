Assicurazione Inail 2023 contro gli infortuni domestici, come funziona e chi può richiederla

La fine del mese di gennaio 2023, è il termine ultimo per il pagamento della polizza obbligatoria dell’assicurazione contro gli infortuni domestici: un requisito essenziale per coloro che lavorano solo in casa e non sono coperti dall’Inail.

Chi può iscriversi

Oltre a casalinghe e casalinghi, la platea dei destinatari dell’assicurazione comprende studenti fuori sede, pensionati, lavoratori stagionali, a tempo determinato o in cassa integrazione, che possono sottoscriverla se si dedicano alla cura della casa e della famiglia in modo esclusivo, abituale e gratuito che non sono coperti da altre polizze assicurative INAIL, in particolare chi ha un’età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti.

Chi è già iscritto

Le persone già assicurate ricevono una lettera dall’Inail con l’avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e l’importo da versare entro il 31 gennaio. La copertura assicurativa decorre dal primo gennaio se il pagamento è effettuato entro il 31 gennaio. Se il versamento è effettuato dopo tale termine l’assicurazione decorre dal giorno successivo al pagamento.

Per chi deve effettuare l’iscrizione per la prima volta, ecco cosa fare

Per la prima iscrizione, invece, è necessario accedere ai Servizi online dell’Istituto tramite Spid, Cie o Cns, compilare la domanda di iscrizione e richiesta avviso e attendere la mail di conferma con l’avviso di pagamento PagoPA necessario per versare il premio. In tal caso, la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al pagamento.

Come si paga l’iscrizione annuale

È possibile pagare online, sul sito dell’Inail, di Poste italiane o della propria banca, oppure recarsi presso gli uffici postali, in banca, allo sportello bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati, per pagamento in contanti o con carta.

Il premio annuale

Il premio annuale è pari a 24 euro e garantisce, in caso di infortunio, una rendita mensile per inabilità pari o superiori al 16%. In caso di morte ai superstiti, oltre alla rendita, è corrisposto anche un assegno una tantum di 10.542,45 euro. In caso di inabilità permanente accertata tra il 6% e il 15%, invece, si ha diritto a una prestazione una tantum pari a 337,41 euro.

Per i redditi bassi, il premio è a carico dello Stato

Quando il reddito complessivo lordo non supera i 4.648,11 euro l’anno e si fa parte di un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore ai 9.296,22 euro l’anno, il premio assicurativo è a carico dello Stato. In questo caso, per iscriversi o per rinnovare la polizza bisogna utilizzare il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.