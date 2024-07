Assunzioni ATA 2024: l’elenco dei posti disponibili per provincia

Nei file pubblicati dagli Uffici provinciali è possibile vedere in quali scuole e per quali profili risultano esserci posti vacanti.

Dai dati pubblicati dalla Uil Scuola Rua emerge che sono più di 30mila i posti vacanti dopo la mobilità del personale ATA. Gli Uffici scolastici provinciali, dunque, pubblicano i posti disponibili nelle scuole per le assunzioni del personale ATA nell’anno scolastico 2024-2025.

Per conoscere il numero di immissioni in ruolo bisogna attendere l’autorizzazione del MEF. Lo scorso anno sono state circa 10mila a fronte di 27mila posti liberi. Nei file pubblicati dagli Uffici provinciali è possibile vedere in quali scuole e per quali profili risultano esserci posti vacanti.

Assunzioni ATA 2024: l’elenco

Abruzzo

Chieti e Pescara; L’Aquila.

Basilicata

Potenza.

Calabria

Reggio Calabria.

Campania

Salerno.

Emilia Romagna

Rimini; Ferrara; Forlì Cesena; Parma; Piacenza.

Lazio

Viterbo; Rieti.

Liguria

La Spezia;

Lombardia

Lodi; Milano; Brescia; Mantova; Sondrio; Bergamo; Cremona; Pavia; Monza e Brianza; Varese.

Marche

Ancona; Macerata.

Piemonte

Vercelli; Torino.

Puglia

Lecce; Brindisi; Taranto.

Veneto

Venezia; Treviso; Vicenza; Verona.

Sardegna

Oristano.

Sicilia

Caltanissetta ed Enna.

Toscana

Siena; Livorno; Arezzo; Massa Carrara.

In aggiornamento