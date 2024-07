Assunzioni in Rai 2024: le posizioni aperte e come inoltrare domanda

La Rai alla ricerca di personale ecco tutte le opportunità lavorative all'interno della televisione di Stato

La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. promuove una selezione per titoli e prove finalizzata a individuare 2 risorse da inserire in Azienda con contratto di apprendistato professionalizzante, in qualità di Tecnico della produzione. Le risorse individuate saranno assegnate presso la sede Rai di Aosta.

I requisiti

La ricerca è riservata a coloro che sono in possesso di: età non superiore ai 29 anni e 364 giorni; diploma quinquennale di Scuola Media Secondaria Superiore e patente di guida automobilistica cat. “B”. Alla procedura selettiva potranno accedere le prime 50 unità (più eventuali ex-aequo) individuate sulla base di un punteggio determinato dalla valorizzazione dei titoli.

La domanda

La domanda di ammissione deve essere presentata entro le ore 12:00 del 29 luglio 2024 attraverso la compilazione del form online accessibile all’indirizzo lavoraconnoi.rai.it nell’area riservata all’iniziativa “Selezione tecnici della produzione Aosta 2024”

