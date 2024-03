Assunzioni all’Università di Palermo: 3 bandi di concorso, ecco i posti e come partecipare

Posti all'Università del capoluogo siciliano: ecco i requisiti per partecipare, le scadenze e le figure richieste.

Assunzioni all’Università di Palermo tramite concorso: pubblicati 3 bandi con scadenza ad aprile 2024 per aspiranti bibliotecari, tecnici informatici ed esperti linguistici.

Ecco tutte le informazioni utili su posti disponibili, requisiti e istruzioni per compilare la domanda e partecipare alla selezione.

Concorso per assunzioni all’Università di Palermo, i posti

I tre bandi di concorso dell’Università di Palermo mettono a disposizione posti per aspiranti:

Bibliotecari : personale amministrativo di categoria C – posizione economica C1 – Area Biblioteche, 3 posti;

: personale amministrativo di categoria C – posizione economica C1 – Area Biblioteche, 3 posti; Tecnici informatici : categoria D – posizione economica D1 – Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 5 posti;

: categoria D – posizione economica D1 – Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 5 posti; Collaboratori Esperti Linguistici per la scuola d’italiano per stranieri: 2 posti.

Le assunzioni all’ateneo palermitano sono tutte a tempo pieno e indeterminato.

Scadenza concorso all’Università di Palermo, aprile 2024

La scadenza dei tre bandi è fissata alle ore 12 del 14 aprile 2024.

Bando e requisiti

Questi sono i requisiti generali per partecipare ai tre bandi di concorso dell’Università di Palermo:

Età non inferiore ai 18 anni;

Cittadinanza italiana o di uno Stato Ue o dichiarazione di essere familiari di soggetti non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. In alternativa possono partecipare al concorso cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno CE o status di rifugiato;

Idoneità fisica al lavoro;

essere in regola con gli obblighi di leva (per i nati fino al 1985);

godimento dei diritti civili e politici;

non avere riportato condanne penali che impediscono di avviare e mantenere rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione.

Di seguito i requisiti specifici per bando.

Area Biblioteca

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale.

Tecnici informatici

Laurea di primo livello (triennale) in:

Scienze e Tecnologie Informatiche;

Ingegneria dell’Informazione;

Scienze Matematiche;

Statistica;

O:

Laurea Magistrale (LM) ex DM 270/04 in

Informatica;

Ingegneria dell’Automazione:

Ingegneria delle Telecomunicazioni;

Ingegneria Elettronica;

Ingegneria Informatica;

Matematica;

Sicurezza Informatica;

Scienze Statistiche.

Collaboratori linguistici per l’Università di Palermo

Essere di madrelingua italiana;

Diploma di Laurea Magistrale o diploma di Laurea vecchio ordinamento conseguito in Italia o all’estero di idonea qualificazione culturale e professionale allo svolgimento delle funzioni richieste, di area umanistica;

esperienza lavorativa professionalmente caratterizzante di almeno 12 mesi, anche non continuativi, equivalenti a 500 ore di servizio prestato di insegnante o CEL di italiano L2 in Università o altri Enti pubblici, italiani e stranieri.

Come partecipare

In vista delle nuove assunzioni previste all’Università di Palermo, l’ateneo ha indetto tre bandi di concorso con scadenza ad aprile 2024. I candidati in possesso dei requisiti possono inviare domanda attraverso la piattaforma online https://pica.cineca.it/unipa/. I candidati accedere tramite SPID, allegare la domanda e i documenti richiesti in formato PDF e pagare il contributo di partecipazione (10 euro).

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

Copia di un documento d’identità (fronte/retro) in corso di validità (se non si accede tramite SPID);

copia del codice fiscale;

i documenti richiesti dal bando (più gli eventuali certificati di equipollenza, ove necessario);

ricevuta di pagamento dei 10 euro di tassa.

