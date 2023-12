VIDEO | Dal ricordo di Giulia all’antimafia, il discorso per il nuovo anno accademico di Unipa

All'Università di Palermo ad aprire l'anno accademico 2023 - 2024 è stato il discorso di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo.

È stato inaugurato con un minuto di rumore in ricordo di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni vittima del femminicidio che ha scosso l’Italia, l’anno accademico dell’Università di Palermo 2023-2024, ricordata nel discorso di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo ospite d’onore di Unipa.

“Una studentessa come voi – ha detto – dobbiamo fare di più per le donne“.

Università di Palermo, inaugurazione anno 2023 – 2024

Il discorso di Metsola nella Facoltà di Ingegneria di UniPa ha toccato i temi più caldi, su tutti i valori europei sotto attacco: “Abbiamo aiutato l’Ucraina – ha detto – perché lo dobbiamo alle giovani e future generazioni. Così come dobbiamo dire no al terrorismo e spingere per il rilascio degli ostaggi in Palestina“.

Successivamente sono stati ricordati i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che si è concretizzato nella visita al museo di palazzo Jung e alla tomba del magistrato ucciso con una bomba a Capaci il 23 maggio del 1992: “Nel Parlamento europeo lottiamo ogni giorno contro la corruzione e la criminalità organizzata, questo è il mio impegno come presidente e come politico – ha precisato ancora Metsola – la corruzione erode le fondamenta di ciò che abbiamo costruito e uccide non solo magistrati ma anche giornalisti, attivisti e politici. Non ci sono riferimenti a confini, se vogliamo prevenire la corruzione dobbiamo guardare all’Europa per trovare la risposta”.