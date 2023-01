Ast, al via mobilitazione lavoratori: sit-in a Palermo

"Contribuire a rilanciare l’azienda, incrementandone l’efficienza e la produttività attraverso una corretta gestione", spiegano i sindacati

Parte la protesta dei lavoratori di Ast Spa. Oggi e domani, infatti, si terranno, a partire dalle 9.30, i sit-in davanti la sede dell’Azienda siciliana trasporto a Palermo, in via Caduti senza Croce. “Lo avevamo annunciato, il perdurare dell’assenza di confronto con le parti sociali avrebbe determinato la mobilitazione dei lavoratori, si parte oggi e domani per spostare poi la protesta davanti gli assessorati”, dicono i segretari regionali di Filt Cgil, Alessandro Grasso; Fit Cisl, Dionisio Giordano; Uiltrasporti, Agostino Falanga; Faisa Cisal, Romualdo Moschella, e Ugl autoferrotranvieri, Giuseppe Scannella. “La preoccupazione tra i lavoratori cresce di giorno in giorno e l’assenza di informazioni e di soluzioni condivise esaspera gli animi”, sottolineano le parti sociali.

I sindacati: “Confronto urgente e continuo”

“Abbiamo apprezzato l’impegno del governatore Schifani a mettere subito sul tavolo delle priorità la vertenza Ast Spa – aggiungono i sindacalisti -, esortiamo, quindi, la governance politica e tecnica dell’azienda e i due assessori interessati a procedere con le stesse modalità del presidente della Regione, con un confronto urgente e continuo con le organizzazioni sindacali. L’intento è contribuire a rilanciare l’azienda – concludono -, incrementandone l’efficienza e la produttività attraverso una corretta gestione pubblica in grado di favorire la mobilità dei siciliani, mantenendo i livelli occupazionali e restituendo serenità a circa 800 famiglie”.