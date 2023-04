Ast, si insedia il nuovo Consiglio d’Amministrazione: ecco i componenti

Attivata la rimessa in strada di 13 mezzi entro giorno 28 aprile

Domani si insedierà formalmente il nuovo Consiglio d’Amministrazione dell’Ast, composto da Giovanni Giammarva, (presidente), Rosalba Basile e Toni Gattuso, ma dalla nomina i componenti del nuovo Cda hanno iniziato il loro lavoro di ricognizione e programmazione delle attività urgenti.

“L’Azienda – si legge in una nota – intende puntualizzare che quanto riportato correttamente dalla stampa in merito alle problematiche delle corse sospese nella zona del catanese oggi trova soluzione, avendo già attivata la rimessa in strada di 13 mezzi entro giorno 28 aprile, successivamente entro il 15 maggio saranno assegnati alla stessa zona di Catania anche 7 nuovi bus, che fanno parte di una fornitura 24 mezzi di ultima generazione omologati euro 6, e altri 10 autobus che hanno necessità di interventi tecnici”.