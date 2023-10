Attentato a Bruxelles, presunto killer ferito e bloccato da polizia

L'attentatore, 45 anni, noto ai servizi segreti, è stato fermato a Schaerbeek. Il ministro Giustizia: "Non era minaccia concreta e imminente"

E’ stato ferito e bloccato il presunto killer che ieri (lunedì 16 ottobre 2023) a Bruxelles ha aperto il fuoco con un kalashnikov uccidendo due cittadini svedesi. Ad annunciarlo è stata la Procura federale belga. Il sospetto attentatore fermato a Schaerbeek è stato ferito durante uno scontro a fuoco con la polizia. Colpito al torace, l’uomo è stato trasportato in ospedale secondo i media belgi.

Chi è l’attentatore

L’attacco di ieri è stato compiuto da Abdelsalem L., 45enne nato in Tunisia. L’uomo sarebbe già noto ai servizi segreti per la sua radicalizzazione. Il sospetto responsabile dell’attentato non rappresentava “una minaccia concreta e imminente”, ha assicurato dal canto suo il ministro della Giustizia belga Vincent Van Quickenborne. Il tunisino “ha fatto richiesta di asilo nel nostro Paese nel 2019. È noto per atti sospetti: traffico di esseri umani, soggiorno illegale e minaccia alla sicurezza dello Stato. Nel 2016 – ha detto il ministro – informazioni non confermate trasmesse da un servizio di polizia straniero indicavano che l’uomo aveva un profilo radicalizzato e voleva partire per una zona di conflitto per la jihad. L’informazione è stata verificata, ma non si è potuto fare nulla. Non c’erano indicazioni concrete di radicalizzazione”.