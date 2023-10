Bruxelles, spari vicino il centro con due morti: caccia al killer

Due persone sono state uccise in Belgio, a Bruxelles, dopo diversi colpi di arma da fuoco nei pressi di piazza Sainctelette

Due persone sono state uccise in Belgio, a Bruxelles, dopo diversi colpi di arma da fuoco nei pressi di piazza Sainctelette. Episodio che accade pochi giorni dopo dall’attentato di Arras, in Francia, e il panico che si è scatenato nel weekend con le evacuazioni del Louvre e della reggia di Versailles.

Le persone uccise in Belgio

Non si sa ancora molto in merito ai colpi che sono stati sparati a Bruxelles – confermano la notizia alcuni media locali, come Rtbf -. Il tutto sarebbe avvenuto intorno alle 19, il killer pare che ancora non sia stato catturato. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe sparato con un fucile automatico e si sarebbe dato alla fuga a bordo di uno scooter.

