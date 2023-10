Panico in Francia per allarme bomba: evacuati il Louvre e Versailles

In Francia è allarme terrorismo: il Louvre di Parigi e la reggia di Versailles sono stati evacuati per "ragioni di sicurezza"

La Francia è in allarme il giorno dopo del terribile attentato a coltellate nel liceo di Arras, che si trova nella regione dell’Alta Francia, ad una sessantina di Km da Amiens, dove ha perso la vita un professore. Il presunto attentatore, il quale al momento delle coltellate ha urlato “Allah Akbar”, sarebbe un individuo nato in Russia nel 2003 da famiglia cecena e arrivato in Europa nel 2008.

Il giovane era stato classificato come “S” cioè soggetto potenzialmente pericoloso per la “sicurezza dello Stato” – come riporta Le Monde -. Il fratello maggiore è stato arrestato per terrorismo qualche mese fa. Il nome del presunto attentato del liceo Gambetta-Carnot di Arras è Mohammed M.

Allarme per il Louvre e Versailles

I francesi sono in stato di allarme, sembra essere tornato l’incubo terrorismo come nel 2015. All’indomani dell’attacco e dell’uccisione del professore presso il liceo, oggi sono arrivati degli ordini di evacuazione per due simboli storici e turistici della Francia, ovverosia Louvre e la reggia di Versailles.

Ma non solo, poiché come confermano alcuni media d’oltralpe, anche la stazione di Lyon è stata evacuata per “problemi di sicurezza”. L’allarme per le tre strutture è scattata a seguito di presunte bombe.

Video da X e foto da Walter Coppola, Pexels