Atti vandalici alla scuola Falcone, interviene il direttore dell’Usr Sicilia

Dopo i gravi atti vandalici alla scuola Falcone dello Zen 2, interviene il direttore dell'Usr Sicilia: il commento

“Avevo già espresso, nei giorni scorsi, l’intenzione di inaugurare mercoledì 13 settembre l’avvio del nuovo anno scolastico nella sede centrale dell’Istituto comprensivo ‘Giovanni Falcone’“, lo dice Giuseppe Pierro, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia -. “Un’azione simbolica a seguito dei fatti giudiziari accaduti la scorsa primavera. Ma le azioni vandaliche di questi giorni a danno ancora una volta delle nostre scuole, rafforzano in me e in tutta la comunità scolastica il sentimento di solidarietà nei confronti del dirigente scolastico Massimo Valentino e la mia intenzione di mettere in atto iniziative per evitare ogni forma di isolamento di Istituti scolastici come la ‘Falcone’ che svolgono nei quartieri di periferia un’azione educativa encomiabile e coraggiosa”.

La consegna simbolica

Il 13 settembre, alle 9.30, nell’aula magna della sede centrale della scuola, il Direttore Pierro restituirà simbolicamente a una rappresentanza di alunni il materiale ritornato in questi giorni in possesso dell’Istituto Comprensivo dopo il dissequestro da parte dell’autorità giudiziaria.

Immagine d’archivio