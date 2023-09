Primo atto vandalico alla scuola Falcone dello Zen di Palermo con il nuovo preside

Nuovo raid alla scuola Falcone dello Zen 2, a Palermo. I ladri hanno portato via i climatizzatori installati nei locali dell'istituto

Nuovo raid alla scuola Falcone dello Zen 2, a Palermo. I ladri hanno portato via i climatizzatori installati nei locali dell’istituto. “Ricominciare l’anno scolastico con la notizia di un ennesimo furto in una scuola della città di Palermo è inaccettabile, a maggior ragione se si tratta dell’istituto comprensivo Giovanni Falcone dello Zen che, negli ultimi anni, è stato oggetto di ripetuti raid vandalici”, dice Giusto Catania, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Giuliana Saladino, scuola capofila della Rete per la promozione della cultura antimafia.

Il nuovo preside della scuola Falcone

“Non c’è modo peggiore per dare il benvenuto al nuovo dirigente, il collega Massimo Valentino, e per inaugurare l’anno scolastico per la scuola palermitana – aggiunge -. Esprimo solidarietà, a nome della Rete per la promozione della cultura antimafia, a tutta la comunità scolastica della scuola Giovanni Falcone e ritengo che sia fondamentale aumentare l’azione di prevenzione nel territorio al fine di rendere più efficace l’azione educativa della scuola che, in alcuni territori, vive in un drammatico isolamento istituzionale”.

