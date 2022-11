L’auditorium di Catenanuova rinasce grazie a 100 mila euro

Il finanziamento concesso al Comune dal ministero dell’Interno è stato utilizzato per ammodernare la struttura, abbattendo anche le barriere architettoniche. Un’occasione di rilancio per il territorio

CATENANUOVA (EN) – Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione nell’auditorium Turi Salerno, tornato nuovamente funzionale e diventato una moderna struttura in cui si potranno svolgere manifestazioni ed eventi artistico-culturali e sportivi.

La struttura è stata ammodernata, ripristinata e adeguata con il finanziamento di centomila euro concesso dal ministero dell’Interno. “Risorse – hanno spiegato il sindaco Carmelo Scravaglieri e l’assessore ai Lavori pubblici Roberta Rizzo – concesse in due trance da cinquantamila euro con decreto del ministero dell’Interno, che ci hanno consentito di effettuare interventi e lavori mirati, fra cui quelli per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza dell’edificio e l’adeguamento della struttura”.

L’auditorium Turi Salerno fa parte del Centro polivalente, comprendente anche la Biblioteca comunale, la Ludoteca, l’Internet point, lo Spazio-gioco e altri locali in cui operano anche i volontari del Servizio civile universale, in atto impegnati in un importante progetto di doposcuola in favore degli alunni. Inserito in questo contesto e nel complesso di questi edifici, l’auditorium bene si attaglia alle future funzioni anche di centro-congressi.

Il progetto è stato redatto secondo le direttive dell’Amministrazione comunale, che intende agire anche sul fronte culturale al fine di incrementare e migliorare complessivamente la visibilità e lo sviluppo sociale ed economico del paese, valorizzando e sfruttando la sua centralità territoriale e geografica essendo collocato a metà strada fra le province di Catania ed Enna.

Col finanziamento è stato soprattutto ammodernato, ampliato e reso più funzionale e sicuro il palco su cui viene svolta anche attività teatrale. La vecchia struttura è stata rimpiazzata adesso con una nuova, modulare, dotata di un montascale per l’abbattimento delle barriere architettoniche per favorirne l’acceso alle persone con disabilità fisiche. Sono state ridipinte anche le pareti attorno al palco, dotato altresì di apparecchiature e di un moderno impianto di luci con faretti direzionabili. Il resto della sala è stato ritinteggiato con i fondi comunali impiegati anche per rinfrescare la pittura di altre strutture.

Il progetto esecutivo, comprendente tutti gli interventi svolti, è stato redatto da Natale Rinaudo, dipendente comunale appartenente al IV settore dell’Ufficio tecnico comunale, diretto da Calogero Zinna. Vito Calà, vicario del medesimo settore, ha disimpegnato il complesso iter nella sua qualità di responsabile unico del procedimento (Rup).