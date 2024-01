Arriva la festa della Befana: auguri divertenti da inviare su WhatsApp

Frasi, foto e perfino una bella poesia da inviare alle amiche nella notte "che tutte le Feste porta via".

“La Befana vien di notte…”: il 6 gennaio è vicino ed è il momento di fare i consueti auguri divertenti alle amiche e alle parenti. Ecco alcune frasi e immagini divertenti che si possono inviare su WhatsApp o sui social per strappare un sorriso alle persone care in questa fase conclusiva delle Feste natalizie.

Auguri divertenti per la Befana

Foto per la Befana – logo da Pixabay, montato con Canva

Ecco alcune frasi divertenti da inviare nella notte tra il 5 e il 6 gennaio.

“Ricordati di fare il collaudo della scopa prima di metterti in volo. E copriti bene!”

“Alcune semplici regole prima di mettersi in viaggio: 1) Lucidare la scopa; 2) Coprirsi bene; 3) Salutare tutte le amiche in volo”.

“Alle mie amiche Befane una raccomandazione: copritevi bene perché fa freddo. E state attente a non scontrarvi mentre siete in volo con le scope!”

“Sei pronta per la notte della Befana? Ricorda di mandarmi un selfie mentre sei in volo!”

“Ci tenevo personalmente a ringraziare tutte le mie amiche Befane per il regalo che mi faranno trovare nella calza. Mi raccomando: niente carbone”.

“Di Babbo Natale ne abbiamo solo uno, ma di Befane è pieno il mondo! Auguri a tutte voi”.

Frasi originali e poesia

Per chi volesse puntare su frasi di auguri per la Befana più originali e affettuose, ecco alcune idee:

“Cara Befana, sei anziana e un po’ bruttina, ma io ti voglio bene per come sei. Auguri!”

“Sentiti auguri a tutte le mie amiche Befane. Siete meravigliose così come siete”.

“La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, porta doni ai piccini se non fanno i birichini, porta doni a chi è buono. E tu, sei uno di loro?”.

E per gli amanti della letteratura, una bella poesia di Gianni Rodari intitolata “Alla Befana”

Mi hanno detto, cara Befana,

che tu riempi la calza di lana,

che tutti i bimbi, se stanno buoni,

da te ricevono ricchi doni.

Io buono sono sempre stato

ma un dono mai me l’hai portato.

Anche quest’anno nel calendario

tu passi proprio in perfetto orario,

ma ho paura, poveretto,

che tu viaggi in treno diretto:

un treno che salta tante stazioni

dove ci sono bimbi buoni.

Io questa lettera ti ho mandato

per farti prendere l’accelerato!

O cara Befana, prendi un trenino

che fermi a casa d’ogni bambino,

che fermi alle case dei poveretti

con tanti doni e tanti confetti.

Foto Befana di Elisa da Pixabay