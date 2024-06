Augusta, un nuovo ponte sul torrente Porcària

La realizzazione dell’infrastruttura, unico punto d’accesso alla Contrada Gisira, sarà finanziata con una somma totale di 900 mila euro proveniente dal dipartimento regionale della Protezione civile

AUGUSTA – Finanziata la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Porcària, in Contrada Gisira, nella frazione megarese di Brucoli. Si tratta di una somma complessiva ammontante a novecentomila euro proveniente dal dipartimento regionale della Protezione civile. Attualmente l’infrastruttura viaria, che attraversa perpendicolarmente il corso d’acqua del torrente all’altezza del suo alveo, è costituita da un ponticello in cemento armato che presenta una luce sottodimensionata per le portate di piena del corso d’acqua.

Il nuovo ponte sul torrente Porcària

L’invasione delle acque del torrente, assieme a fango e detriti, in corrispondenza della carreggiata stradale, diventa un serio problema ogni qual volta si verificano piene da deflusso generate da un aumento di portata conseguente a piogge di notevole intensità. Data la conformazione geomorfologica e le dimensioni del bacino idrografico del torrente Porcària, le ridotte dimensioni dei fori, la folta vegetazione e la scarsa manutenzione dell’alveo, durante le piene, tutta l’acqua che si raccoglie nel bacino assieme a detriti, rami, tronchi di albero, prima di arrivare alla foce, non riesce a passare solo attraverso tali fenditure. In particolare durante una piena da deflusso prodotta esclusivamente da piogge di notevole intensità ricadenti entro il bacino idrografico, aumentando la portata del corso d’acqua, l’infrastruttura viaria che ne attraversa l’alveo, non consentendo il normale e regolare deflusso delle acque, crea un effetto diga che dà luogo a una riduzione della velocità e a un innalzamento del livello dell’acqua a monte.

Gravi disagi ogni volta si ha una pioggia intensa

Ogni qualvolta si ha una pioggia intensa, infatti, si verificano gravi disagi che determinano l’invasione di fango e detriti nella carreggiata, con gravi conseguenze sia per l’incolumità degli automobilisti che rischiano di essere trascinati dal corso d’acqua in piena, sia per le centinaia di famiglie che sono costrette a rimanere isolate, in quanto questo attraversamento rappresenta l’unica via di comunicazione stradale per i circa mille residenti del complesso residenziale sito in contrada Gisira, che permette anche l’accesso a un villaggio turistico e al santuario della Madonna dell’Adonai. Il fenomeno si ripete puntualmente ogni anno durante il periodo delle piogge in autunno ed inverno. “Grande risultato e grande attenzione – afferma il sindaco Giuseppe Di Mare – dal Governo, dal ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, e soprattutto dal dipartimento regionale di Protezione civile per al nostra città. Ringrazio Salvatore Cocina, dirigente generale del dipartimento della Protezione civile di Palermo, e Biagio Bellassai, dirigente del Servizio S.05 del dipartimento della Protezione civile di Siracusa per aver fatto sì che Augusta ottenesse un finanziamento di 900.000 euro che consentirà un intervento di sistemazione dell’attraversamento del torrente Porcària”.

“L’idea di un nuovo ponte che attraversa una zona oggi molto popolata e sottoposta ad isolamenti a seguito di alluvioni e di condizioni meteo avverse è di questa Amministrazione, – conclude il primo cittadino – abbiamo preparato un progetto che ora è stato finanziato. Anche questa è l’ennesimo risultato di buona amministrazione, ringrazio tutti i tecnici e gli uffici per il supporto, gli abitanti residenti nel villaggio Gisira, quelli dell’importane resort turistico e i visitatori che si recano nel santuario dell’Adonai presto non dovranno avere più pensieri alle condizioni meteorologiche nei loro passaggi automobilistici”.