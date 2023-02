Aumento stipendi Ars, scontro De Luca-Di Paola su La7: “Vergognatevi”, “Parla pulito!”

Toni alti tra Cateno De Luca e Nuccio Di Paola durante la trasmissione "Non è l'Arena" condotta da Massimo Giletti su La7.

Momenti caldi quelli vissuti ieri sera nel corso della trasmissione “Non è l’Arena” condotta da Massimo Giletti su La7, al momento di un confronto tra il vicepresidente dell’Ars, Nuccio Di Paola, e il deputato regionale ed ex sindaco di Messina, Cateno De Luca.

“Il verbale ve lo potete mettere in quel posto”, ha detto il leader di Sud Chiama Nord, in risposta all’esponente pentastellato mentre si discuteva del recente aumento degli stipendi all’Ars e sulla trasparenza dei verbali dell’ufficio di presidenza.

Aumento stipendi Ars, De Luca: “L’avete tenuto nascosto”

“Da due anni non pubblicate neanche gli atti”, ha proseguito De Luca. Immediata la risposta di Di Paola: “Parla pulito!”. L’ex primo cittadino messinese ha poi letto in diretta la relazione giunta in Aula all’Ars in cui si parla dell’adeguamento Istat.

“Questa cosa l’avevate tenuta nascosta. Perché non avete detto niente dal 14 dicembre in poi?”, ha aggiunto De Luca, facendo riferimento alla data in cui si è svolto il consiglio di presidenza incentrato sull’aumento degli stipendi e in occasione del quale il M5S siciliano avrebbe firmato il documento sull’approvazione.

Aumento stipendi Ars, Di Paola: “Abbiamo presentato norme”

“L’adeguamento Istat e l’aumento degli stipendi dei parlamentari regionali avviene dal 2014. Il M5S continua a presentare norme e tutti i partiti non le approvano”, ha replicato ancora Di Paola. “Voi le presentate per non discuterle mai”, ha detto ancora De Luca.

Nel momento in cui Giletti è intervenuto per difendere l’operato dell’ala siciliana del M5S, ricordando il reinvestimento dei soldi guadagnati dai parlamentari grillini, De Luca ha così commentato: “Non c’entra niente, li date alla vostra associazione e vi fate anche certe marchette. Ma finitela!”.