Auto, aumenta budget per acquisto vetture nuove: caro benzina si sente

Prosegue la difficoltà delle auto elettriche che non riescono a superare la diffidenza nelle intenzioni di acquisto degli italiani

L’aumento del costo dei carburanti inizia a influenzare il comportamento d’acquisto degli italiani. Tra chi ha intenzione di acquistare un’auto nuova nei prossimi mesi, oltre un terzo (36%) ha cambiato idea sulla scelta: in particolare, il 23% è passato da voler acquistare una vettura termica a una ibrida/elettrica e il 13% a una versione termica meno potente e che consumi meno. A dirlo l’analisi di AutoScout24, il più grande marketplace automotive online pan-europeo, che ha coinvolto la propria community per delineare i principali trend del mercato del nuovo.

Intenzioni di acquisto, gli italiani indicano le ibride (33%)

Una scelta che di conseguenza si riflette sulle intenzioni di acquisto di auto nuove per i prossimi mesi: al primo posto gli italiani indicano le ibride (33%), seguite dalle benzina (32%). Cala il diesel (23%) mentre le elettriche pure non superano il 4,6%. Prosegue, quindi, la difficoltà delle auto elettriche che non riescono a superare la diffidenza degli italiani: a frenare la loro ascesa, infatti, gli utenti segnalano come barriera principale la scarsa autonomia delle batterie (per il 35% del campione) e il costo elevato (33%).

Gli incentivi possono essere determinanti

La carenza delle colonnine di ricarica, altro tema rilevante, è segnalato ‘solo’ da un utente su cinque. E su questo gli incentivi possono essere determinanti: oltre quattro utenti su dieci intenzionati ad acquistare vetture tradizionali (diesel o benzina), sarebbero disposti a orientarsi su vetture elettrificate. Quanto hanno intenzione di spendere? In media prevedono un budget di 28.900 euro, un dato in crescita del +12,9% rispetto alla rilevazione dello scorso anno (25.600 euro).