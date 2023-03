“Auto bomba vicino alla casa del sindaco”, si indaga per procurato allarme

In corso le indagini per scoprire cosa sia accaduto nei pressi dell'abitazione del primo cittadino di Partanna. Il video dell'intervento degli artificieri.

A seguito di una comunicazione anonima i carabinieri sono intervenuti a Partanna, nei pressi dell’abitazione del primo cittadino, dove era stata segnalata la presenza di un’auto bomba. Tuttavia, sembra che nel veicolo non vi fosse niente.

Ecco il video e il resoconto dell’intervento dei carabinieri, che hanno fatto avviare dalle autorità giudiziarie competenti le indagini per ricostruire la vicenda.

Auto bomba, intimidazione al sindaco di Partanna

I carabinieri, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno localizzato l’auto segnalata e hanno fatto intervenire gli artificieri, supportati da personale del 118 e dei vigili del fuoco pronti a entrare in azione in caso di necessità.

Gli artificieri dell’Arma hanno quindi aperto con una esplosione controllata il veicolo e hanno proceduto alla bonifica dello stesso, che è risultato privo di ordigni.

I carabinieri hanno così informato l’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di procurato allarme. Sono in corso indagini al fine di risalire all’autore.