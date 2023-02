Auto cappotta sulla Vittoria-Comiso, due feriti trasportati in ospedale

I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria per gli accertamenti

E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Vittoria-Comiso. Per cause ancora da accertare un’automobile si è cappottata all’altezza di via Biscari.

Sul posto, allertati dagli altri automobilisti, sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso a due persone rimaste ferite nell’incidente stradale.

I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria per accertamenti. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica del sinistro. Disagi al traffico nel tempo necessario per rimuovere le auto dalla strada.