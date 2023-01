Con l’auto dentro la pizzeria: incidente nel Palermitano

Il sinistro è avvenuto intorno alle 4 del mattino e il locale era chiuso

Non inizia bene il 2023 per il conducente di un’auto e per i titolari di una pizzeria di Santa Flavia, in provincia di Palermo. Nella notte di. San Silvestro, intorno alle 4 del mattino, un uomo alla guida di un suv ha perso il controllo della sua auto e si è scontrato contro il muro di una pizzeria, abbattendolo.

Fortunatamente a quell’ora il locale era chiuso e non c’erano persone al suo interno. Non sembrano gravi nemmeno le condizioni del proprietario del mezzo. Sul posto l’ambulanza, le forze dell’ordine che hanno fatto gli opportuni accertamenti e i vigili del fuoco.