Vandali in azione in città, danneggiata auto di impiegato: si indaga

Da comprendere chi possa essere stato l'autore del danneggiamento dell'auto a Canicattì. In corso le indagini.

Sono in corso le indagini da parte della polizia in merito al danneggiamento di un’auto di proprietà di un impiegato avvenuto a Canicattì, in provincia di Agrigento.

A compiere la scoperta sarebbe stato lo stesso proprietario del veicolo, che si trovava parcheggiato sotto casa. Ignoti avrebbero causato dei danni alla carrozzeria dell’auto e, pertanto, l’uomo ha deciso di presentare denuncia per quanto accaduto.

Auto danneggiata, da comprendere le cause

Ancora da comprendere se alla luce del danneggiamento possa esserci un avvertimento nei confronti dell’impiegato o se possa essersi trattato dell’azione di un buontempone.

Non si tratta del primo caso di danneggiamento di auto a Canicattì. A inizio 2023 la vettura di una pensionata era stata data alle fiamme per cause non meglio chiarite. Nell’occasione sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.